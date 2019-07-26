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Кличко не явился на допрос 

News.ru + ещё 6 4 часа назад
Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мэр украинской столицы Виталий Кличко и его представители не пришли на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).
Об этом сообщил руководитель ГБР Роман Труба. По его словам, Кличко был вызван для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о возможных земельных махинациях. Повестка была вручена ему 23 июля, передаёт ТАСС.
Мэр столицы был вызван сегодня, 26 июля, для дачи показаний в качестве свидетеля по делу относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в Киеве, — написал Труба в своём Telegram-канале.
Теперь Бюро направит Кличко повестку на повторный допрос. Сам киевский мэр заявил, что не намерен приходить на него лично, а отправит вместо себя адвоката.
Ранее News.ru писал о том, что нападение на кортеж экс-президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований (ГБР), куда он приехал на допрос по возбужденному против него уголовному делу, является результатом сотрудничества украинских следователей с Москвой. Такую версию озвучил адвокат бывшего лидера страны Игорь Головань.
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Комментарии
В мире , Украина , Виталий Кличко , Петр Порошенко , ИТАР-ТАСС
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