Кличко не явился на допрос

Мэр украинской столицы Виталий Кличко и его представители не пришли на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом сообщил руководитель ГБР Роман Труба. По его словам, Кличко был вызван для дачи показаний в качестве свидетеля по делу о возможных земельных махинациях. Повестка была вручена ему 23 июля, передаёт ТАСС.

Мэр столицы был вызван сегодня, 26 июля, для дачи показаний в качестве свидетеля по делу относительно возможных незаконных действий при заключении договора аренды земельного участка для строительства и эксплуатации жилого дома в Киеве, — написал Труба в своём Telegram-канале.

Теперь Бюро направит Кличко повестку на повторный допрос. Сам киевский мэр заявил, что не намерен приходить на него лично, а отправит вместо себя адвоката.