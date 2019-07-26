В партии Зеленского сделали заявление о контактах с Госдумой

В партии украинского лидера Владимира Зеленского отреагировали на информацию о том, что депутаты партии выходили на связь с российскими парламентариями. Об этом сообщает "112 Украина ".

В партии отметили, что украинские депутаты не ведут никаких консультаций с представителями власти России.

Там уточнили, что переговоры с российским государством от имени Украины могут вести только глава государства или уполномоченные на такие переговоры лица.

В связи с этим, подчеркнули в партии Зеленского, никто из депутатов не проводил никаких консультаций с представителями России.

Причем, заключили в партии, подобные консультации с российской стороной не планируются, "за исключением устоявшихся международных форматов".