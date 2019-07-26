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«Хотел отомстить за унижения»: напавший на Порошенко пояснил свой поступок 

ТК «Звезда» 1 час назад
Атаковавший у здания ГБР Петра Порошенко мужчина потребовал судить экс-президента Украины и конфисковать его имущество.
Напавший на кортеж экс-президента Украины Петра Порошенко ветеран батальона «Азов»* Никита Макеев рассказал в видеообращении, почему он это сделал.
По словам Макеева, он хотел отомстить Порошенко «за пять лет унижения», которое было вызвано из-за его невыполненного обещания предоставить иностранным добровольческим отрядам гражданство. Он рассказал, что приехал в 2014 года воевать за независимость Украины.
Он отметил, что купил четыре бронежилета, три из которых он с товарищами легко прострелили на полигоне.
«Я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не прострелен. Я хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночка, который воевал в Краматорске, и испытал его», — заявил боец.
Макеев потребовал судебного разбирательства над Петром Порошенко. Он сказал, что запрыгнул на капот машины политика и устроил драку, так как иностранных добровольцев он «пустил по девяти кругам бюрократического ада».
«Я хотел отомстить ему за все эти 5 лет унижений, которые он с помощью своих подопечных в АП и представителей ДМС сделал по отношению к иностранным добровольцам», — подчеркнул боец.
Никита Макеев добавил, что украинские СМИ пишут о «попытке покушения» на Порошенко, но сам он не осуществлял никакого покушения. Мужчина пояснил, что в мирном Киеве не делал бы подобных вещей.
«Нельзя осуществлять на вас покушение, на вашу жизнь, здоровье и что-либо. Я считаю, что вас и ваших подельников надо судить и конфисковать ваше имущество», — заключил напавший на Порошенко.
В четверг, 25 июля, группа лиц устроила драку с охранниками Петра Порошенко у здания ГБР, куда он приехал на допрос. Один из них запрыгнул на капот автомобиля политика.
*«Азов» — националистический украинский батальон, запрещенный в РФ.
ТК «Звезда»: последние новости
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Комментарии13
В мире , Видео , Никита Макеев , Петр Порошенко
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