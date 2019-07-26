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Генерал СБУ: Россия готовит военный ответ на задержание танкера Neyma 

News.ru 2 часа назад
Фото: Георгий Мешков/marinetraffic.com
Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-лейтенант Александр Скипальский уверен, что задержание российского танкера Nika Spirit в Одесской области спровоцирует Москву к военному наступлению.
"Нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор", — заявил военный в интервью порталу «Обозреватель».
Он выразил уверенность, что в сложившейся ситуации «ничего не исключено», даже нападение России на Украину.
25 июля российский танкер Neyma был задержан сотрудниками СБУ за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Судно зашло в одесский порт Измаил под именем Nika Spirit. Украинские пограничники пробили его по базам и выяснили, что его номер совпадает с номером Neyma.
Ранее News.ru писал о том, что экипаж задержанного ранее российского танкера Neyma был отпущен, так как сотрудники СБУ не нашли оснований для его задержания. Моряки не нарушили морской закон и законы Украины, поэтому им была предоставлена возможность беспрепятственно вернуться домой.
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В мире , Армия , СБУ , Москва
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