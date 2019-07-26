Генерал СБУ: Россия готовит военный ответ на задержание танкера Neyma

Бывший заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) генерал-лейтенант Александр Скипальский уверен, что задержание российского танкера Nika Spirit в Одесской области спровоцирует Москву к военному наступлению.

"Нужно готовиться, мобилизоваться. Мы постоянно должны быть готовы к тому, чтобы дать отпор", — заявил военный в интервью порталу «Обозреватель».

Он выразил уверенность, что в сложившейся ситуации «ничего не исключено», даже нападение России на Украину.

25 июля российский танкер Neyma был задержан сотрудниками СБУ за блокирование украинских кораблей в Керченском проливе. Судно зашло в одесский порт Измаил под именем Nika Spirit. Украинские пограничники пробили его по базам и выяснили, что его номер совпадает с номером Neyma.

Ранее News.ru писал о том, что экипаж задержанного ранее российского танкера Neyma был отпущен, так как сотрудники СБУ не нашли оснований для его задержания. Моряки не нарушили морской закон и законы Украины, поэтому им была предоставлена возможность беспрепятственно вернуться домой.