Эксперты рассказали, станет ли эсперанто международным языком

Идея создания искусственного языка для всего мира — эсперанто — была объединяющей и утопической, но этот язык вряд ли станет международным, ведь любой язык становится всеобщим в силу социально-экономических особенностей, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

День эсперанто отмечается 26 июля. Искусственным языком владеют 2 миллиона человек на планете.

Как рассказал профессор кафедры общего и русского языкознания Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Владимир Карасик, идея создания эсперанто была утопической.

"Это была прекрасная, утопическая идея — создать язык для всего человечества, который не принадлежит никому конкретно. Он объединяет всех и построен на очень простых принципах, легкий для усвоения. И вот, пожалуйста, люди выучили эсперанто и могут общаться легко", — сказал Карасик.

По его словам, в отличие от искусственного языка, любой живой язык в обязательном порядке включает некие несистемные окаменелости, которые выбиваются из общего правила.

"Язык не может быть геометрически точным, в нем есть очень много, казалось бы, ненужных ответвлений, они не нужны нам сейчас, но когда-то были нужны. Это как аппендикс в теле человека — зачем он нам нужен, суть такая, что в свое время, на определенном этапе развития — это было надо. Точно также и в языке — на определенном этапе развития что-то было надо, там есть много всего такого, выбивающегося из правила", — подчеркнул профессор.

Он привел пример с английским языком, который в одно время даже пытались упростить, но не стали, потому что "незачем, ведь это отражает историю языка".

"Вы знаете, я могу сказать так, реально язык становится всеобщим не в силу языковых особенностей, а в силу социально-экономических, вот как сейчас английский", — добавил он.

С ним согласился его коллега, лингвист, доктор филологических наук Андрей Григорьев , отметив, что сама идея создания такого языка интересная, но "любой искусственный язык имеет какие-то ограничения".

"Эсперанто, как искусственный язык, имеет будущее только среди групп, которые им интересуются. Но он вряд ли сможет стать языком международного общения, все-таки для этой цели предназначен живой язык, который развивается по своим законам живого языка, ну и действительно может активно пополняться и за счет других языков", — говорит эксперт.

По его мнению, создатели этих языков моделируют какие-то определенные языковые явления, "воспроизводят словообразовательные модели, лексические, это такая интересная кухня для специалистов".