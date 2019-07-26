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Партия Зеленского собралась устроить на Украине «рынок земли» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Партия «Слуга народа» поддерживает создание «рынка земли» и либерализацию социальной сферы на Украине, заявил глава партии Дмитрий Разумков.
Он посетовал на то, что на Украине долгие годы «люди не могли распоряжаться своей собственностью», то есть землей. Партия считает, что «рынок земли нужно будет открывать», хотя «это не может быть завтра», передает ТАСС со ссылкой на «1+1».
Разумков против того, чтобы данный вопрос решался на референдуме, так как, по его словам, отсутствует необходимое законодательство, «плюс это вопрос важный и требует обсуждения». При этом Разумков подчеркнул, что высказывает личное мнение.
Также глава партии призвал ввести накопительную пенсионную систему и страховую медицину. По его словам, требуется обеспечить условия для развития государственной системы образования и частных вузов.
Узаконить оборот земли в рыночных условиях от Киева требуют МВФ и Всемирный банк.
Напомним, депутат Верховной рады Вадим Рабинович объяснял, кому достанется земля Украины.
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Комментарии
В мире , Вадим Рабинович , Дмитрий Разумков , Международный валютный фонд , Всемирный Банк , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС
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