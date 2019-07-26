Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стали известны подробности работы «русского шпиона» в Австрии 

Деловая газета «Взгляд» 5 минут назад
Фото: Chromorange/Bilderbox/Global Look Press
В управлении полиции и прокуратуре Зальцбурга рассказали подробности о деятельности россиянина Игоря Зайцева, которому в Австрии приписывают работу на российскую разведку.
Сообщается, что впервые Зайцев встретился с полковником вооруженных сил Австрии в 1987 году. После этого «полковник шпионил в пользу российской военной разведки». Австрийский военный, как утверждается, передавал российской стороне сведения «об австрийских вооруженных силах, в особенности о боевых системах и задачах сухопутных и военно-воздушных сил».
Для «шпионской деятельности» использовались «шпионская радиосвязь», «сложнейшая спутниковая связь», «современная шпионская техника», передает ТАСС.
Указывается, что австрийская контрразведка, используя «специальные методы расследования», получила возможность «проанализировать и оценить устройства».
Напомним, МВД Австрии объявило в розыск гражданина России Игоря Зайцева, его подозревают в работе на российскую разведку. Прокуратура Зальцбурга сообщила, что расследование проводила зарубежная спецслужба.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Сенате США заявили о «вмешательстве» России в выборы в 2014–2017 годах Зеленский в разговоре с Трампом поблагодарил за санкции против России Внутри украинской диаспоры в Чехии завелись рэкетиры
Комментарии
В мире , Игорь Зайцев , МВД , ИТАР-ТАСС , Австрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ испугались турецкого TF-X после поставок С-40030
Охота на ведьм в Facebook. Почему трудно найти бота1
С-400 поменяли правила игры на рынке вооружений21
Киев приготовился к «российскому наступлению»41
Конец света: Необычный шторм сняли на камеру
Видео
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:41
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма
В мире
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение