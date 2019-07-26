Стали известны подробности работы «русского шпиона» в Австрии

В управлении полиции и прокуратуре Зальцбурга рассказали подробности о деятельности россиянина Игоря Зайцева , которому в Австрии приписывают работу на российскую разведку.

Сообщается, что впервые Зайцев встретился с полковником вооруженных сил Австрии в 1987 году. После этого «полковник шпионил в пользу российской военной разведки». Австрийский военный, как утверждается, передавал российской стороне сведения «об австрийских вооруженных силах, в особенности о боевых системах и задачах сухопутных и военно-воздушных сил».

Для «шпионской деятельности» использовались «шпионская радиосвязь», «сложнейшая спутниковая связь», «современная шпионская техника», передает ТАСС.

Указывается, что австрийская контрразведка, используя «специальные методы расследования», получила возможность «проанализировать и оценить устройства».