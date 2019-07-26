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Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: © REUTERS / Tunisia Presidency
Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья выразили соболезнования в связи с кончиной президента Туниса Аль-Баджи Гаида ас-Себси, отметив его наследие.
"Президент и первая леди вместе со многими во всем мире вспоминают о его огромном лидерстве и чтят его великое наследие как первого демократически избранного президента Туниса после революции 2011 года", — говорится в распространенном заявлении Белого дома.
Президент Туниса ас-Себси скончался в четверг в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни. В последние месяцы президент Туниса неоднократно попадал в больницу в связи с проблемами со здоровьем. Ас-Себси занимал пост президента Туниса с 2014 года.
Согласно конституции, временно исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента Туниса Мухаммед ан-Насер, который уже принес президентскую присягу. Выборы нового главы государства должны состояться в срок от 45 до 90 дней.
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В мире , Дональд Трамп , США , Тунис
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