Главы МИД Японии и США обсудили по телефону КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео и его японский коллега Таро Коно провели телефонные переговоры, во время которых они обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи

Об этом сообщает «Рёнхап» со ссылкой на официального представителя Госдепа Морган Ортагус.

« (Они. — RT) подтвердили свою общую приверженность цели окончательной, полностью подтверждённой денуклеаризации Северной Кореи и подтвердили силу американо-японского альянса», — сказала она.

Отмечается, что Помпео также подтвердил готовность Вашингтона работать с правительством Японии в рамках широкой повестки дня по региональным и глобальным вопросам.