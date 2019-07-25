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Стали известны подробности разработки «шпиона ГРУ» 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Depositphotos
Австрийская спецслужба не занималась разработкой россиянина Игоря Зайцева, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры Зальцбурга.
Уточняется, что этим занимались зарубежные коллеги. Именно на их глазах "офицер ГРУ" встретился с австрийским агентом и предложил ему €30 тыс. наличными в обмен на информацию.
По имеющимся сведениям, Игорь Зайцев был наставником местных агентов. Прокуратура Зальцбурга подозревает его в вербовке отставного полковника Австрии и склонении его к выдаче государственной и военной тайн.
Ранее Австрия заподозрила россиянина в шпионаже.
Российская сторона еще не комментировала эту информацию.
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