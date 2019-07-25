Стали известны подробности разработки «шпиона ГРУ»

Австрийская спецслужба не занималась разработкой россиянина Игоря Зайцева , сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз прокуратуры Зальцбурга.

Уточняется, что этим занимались зарубежные коллеги. Именно на их глазах "офицер ГРУ " встретился с австрийским агентом и предложил ему €30 тыс. наличными в обмен на информацию.

По имеющимся сведениям, Игорь Зайцев был наставником местных агентов. Прокуратура Зальцбурга подозревает его в вербовке отставного полковника Австрии и склонении его к выдаче государственной и военной тайн.

Ранее Австрия заподозрила россиянина в шпионаже.

Российская сторона еще не комментировала эту информацию.