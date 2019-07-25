Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Палестина объявила о разрыве всех соглашений с Израилем 

Парламентская газета + ещё 3 26 минут назад
Фото: RU.WIKIPEDIA.ORG
Президент Палестины по итогам заседания правительства в четверг заявил о намерении приостановить выполнение всех мирных соглашений с Израилем, передает агентство WAFA.
По его словам, такое решение было принято на фоне сноса Тель-Авивом десяти палестинских зданий в Восточном Иерусалиме.
«Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме», — обозначил лидер страны.
22 июля сообщалось, что израильские военные начали сносить дома палестинцев в районе Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме, объяснив это соображениями безопасности. В Тель-Авиве заявили, что данные дома якобы нарушают запрет на строительство, так как они слишком близко располагаются к границе на Западном берегу.
Глава Департамента по гражданским вопросам Палестинской администрации Хуссейн аль-Шейх назвал снос многоэтажных домов «преступлением» и призвал международное сообщество на него отреагировать.
МИД Франции осудил снос израильской армией палестинских построек, отметив, что это противоречит международному праву и резолюциям Совета Безопасности ООН.
Парламентская газета: последние новости
СБУ отказалась раскрыть подробности задержания российского танкера Цеков ответил советнику Зеленского на слова о «размене» Крыма на Донбасс На Украине предложили расширить антироссийские санкции
Комментарии
В мире , Ближний Восток , МИД , Совбез ООН , Израиль , Палестина
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ужас какой-то»: Шукшина — о Бузовой и Киркорове2
Отравления и разруха: что творится в детских лагерях22
Трамп назвал условия сближения Украины и США24
В атаке на Порошенко обнаружили «русский след»5
Инцидент не исчерпан: Россия выдвинула требования к Украине265
Видео
03:13
Шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
Политика
00:41
Пока вы не уснули: в Киеве признали независимость Крыма
В мире
00:23
СБУ задержала российский танкер
Происшествия
03:40
Девочка из «Холдоми» рассказала, с чего начался пожар
Происшествия
05:55
Президента Туркмении показали на видео после слухов о смерти
В мире
02:29
Дума подвела итоги весенней сессии-2019
Политика
03:22
Сквер Булгакова может остаться без памятника писателю
Новости Москвы
03:03
Археологи из Эрмитажа исследуют древнюю Акру
Наука и техника Наука
03:26
Будет ли в Москве снег на выходные
Погода Новости Москвы
00:34
Боевой корабль ВМС Вьетнама прибыл во Владивосток
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение