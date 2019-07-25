Палестина объявила о разрыве всех соглашений с Израилем

Президент Палестины по итогам заседания правительства в четверг заявил о намерении приостановить выполнение всех мирных соглашений с Израилем , передает агентство WAFA.

По его словам, такое решение было принято на фоне сноса Тель-Авивом десяти палестинских зданий в Восточном Иерусалиме.

«Мы не подчинимся диктату и отвергаем попытки навязать свершившиеся факты, в частности в Восточном Иерусалиме», — обозначил лидер страны.

22 июля сообщалось, что израильские военные начали сносить дома палестинцев в районе Сур-Бахер в Восточном Иерусалиме, объяснив это соображениями безопасности. В Тель-Авиве заявили, что данные дома якобы нарушают запрет на строительство, так как они слишком близко располагаются к границе на Западном берегу.

Глава Департамента по гражданским вопросам Палестинской администрации Хуссейн аль-Шейх назвал снос многоэтажных домов «преступлением» и призвал международное сообщество на него отреагировать.