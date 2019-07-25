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Сенат США пролил свет на роль России на выборах 

Газета.Ru + ещё 18 38 минут назад
Фото: Reuters
Комитет по разведке сената США обозначил роль России на выборах президента 2016 года. Об этом передает РИА "Новости".
Согласно имеющейся у комитета информации, российские лица не производили попыток вмешательства в подсчет голосов на выборах.
Как уточняется, ведомство не смогло обнаружить свидетельства об участии российской стороны.
При этом комитет США считает, что Россия изучала базы регистрации избирателей во всех 50 штатах.
Ранее американская сторона объяснила плохую безопасность в ходе выборов президента.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США , Сенат США , РИА Новости
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