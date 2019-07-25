Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России

"Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского — с уверенной победой партии "Слуга народа", — говорится в сообщении.

В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа "за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию".