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Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России 

ТАСС + ещё 10 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы украинского государства.
"Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского — с уверенной победой партии "Слуга народа", — говорится в сообщении.
В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа "за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию".
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В мире , Армия , Ближний Восток , Латинская Америка , Украина , Владимир Зеленский , Дональд Трамп
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