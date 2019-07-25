Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы украинского государства.
"Президент США поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов и Владимира Зеленского — с уверенной победой партии "Слуга народа", — говорится в сообщении.
В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил Дональда Трампа "за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию".