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Пока вы не уснули: в Киеве признали Крым независимым государством 

Рамблер 18 минут назад

Украина задержала российский танкер

Украина задержала российский танкер, который участвовал в керченском инциденте

На Украине заявили о союзе с "независимым Крымом"

Крым — независимое государство, заявил в эфире канала ATR советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев.

Крым обратился к Зеленскому

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара призвал Украину прекратить играться в санкционную политику против России.

В Каспийское море упал МиГ-29

Азербайджанский военный истребитель МиГ-29 пропал и, скорее всего, рухнул в море.

Лифт с пассажирами упал с 9 этажа в Петербурге

В жилом доме по улице Будапештская в Санкт-Петербурге с девятого этажа упал лифт с тремя пассажирами.

Главная дорога Сочи обрушилась

Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в центральном районе Сочи.

Названа неожиданная причина гибели Дадашева

Боксер Максим Дадашев перенес инсульт во время поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.

Украине перестали продавать газ

Оператор украинской газотранспортной системы — «Укртрансгаз» –пожаловался властям на нехватку средств для закупки технического газа, необходимого для работы украинской трубы.

Киев испытал новую высокоточную ракету

На Украине в Одесской области испытали ракету реактивной системы залпового огня «Ольха» с увеличенной дальностью поражения.

На россиян повесили чужие кредиты

В первой половине 2019 года в три раза выросло число микрокредитов, которые мошенники оформили на россиян с помощью электронных подписей.
Комментарии
В мире , Видео , Киев , Республика Крым
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