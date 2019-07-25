Пока вы не уснули: в Киеве признали Крым независимым государством 

Украина задержала российский танкер
Украина задержала российский танкер, который участвовал в керченском инциденте
На Украине заявили о союзе с "независимым Крымом"
Крым — независимое государство, заявил в эфире канала ATR советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев.
Крым обратился к Зеленскому
Депутат крымского парламента Владислав Ганжара призвал Украину прекратить играться в санкционную политику против России.
В Каспийское море упал МиГ-29
Азербайджанский военный истребитель МиГ-29 пропал и, скорее всего, рухнул в море.
Лифт с пассажирами упал с 9 этажа в Петербурге
В жилом доме по улице Будапештская в Санкт-Петербурге с девятого этажа упал лифт с тремя пассажирами.
Главная дорога Сочи обрушилась
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в центральном районе Сочи.
Названа неожиданная причина гибели Дадашева
Боксер Максим Дадашев перенес инсульт во время поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Украине перестали продавать газ
Оператор украинской газотранспортной системы — «Укртрансгаз» –пожаловался властям на нехватку средств для закупки технического газа, необходимого для работы украинской трубы.
Киев испытал новую высокоточную ракету
На Украине в Одесской области испытали ракету реактивной системы залпового огня «Ольха» с увеличенной дальностью поражения.
На россиян повесили чужие кредиты
В первой половине 2019 года в три раза выросло число микрокредитов, которые мошенники оформили на россиян с помощью электронных подписей.