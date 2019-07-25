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Кличко насмешил очередным «тупняком» 

Рамблер + ещё 2 11 минут назад
Фото: РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко в течение почти 20 секунд не мог выговорить название Института судебных экспертиз.
В Сети появилось видео очередного казуса с участием киевского градоначальника. Выступая на телевидении, Кличко запнулся на словосочетании «институт судовых экспертиз» и не мог его вспомнить, а затем и выговорить почти полминуты.
В результате Кличко смог произнести название по-русски, после чего ведущий поправил мэра, и они продолжили беседу.
В январе в ходе экономического форума в Давоса Кличко безуспешно пытался произнести слово digitalization (диджитализация). Несмотря на помощь окружающих, мэр Киева так и не смог справиться с задачей.
В мире , Украина , Виталий Кличко , Киев
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