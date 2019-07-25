Кличко подал иск к телеканалу «1+1»

Ранее кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента Владимира Зеленского с представлением об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению правительства. При этом Кличко занимает также должность мэра города, но мэры украинских городов избираются жителями на голосовании.

"Включите канал "1+1" и вы увидите компрометирующие сюжеты, что все разворовали… Потому что глава этого канала планирует стать главой Киевской городской администрации, в будущем, чтобы баллотироваться на должность, мою репутацию мэра нужно уничтожить", — сказал Кличко в четверг в эфире телеканала "112. Украина".

Он также заявил, что "подал судебный иск на защиту чести и достоинства к каналу "1+1".

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года и пост главы городской администрации с 25 июня 2014 года.