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Кличко подал иск к телеканалу «1+1» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко считает, что директор телеканала "1+1" Александр Ткаченко хочет стать мэром украинской столицы вместо него.
Ранее кабмин Украины подтвердил получение письма из офиса президента Владимира Зеленского с представлением об увольнении Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Главу Киевской горадминистрации назначает и увольняет президент по представлению правительства. При этом Кличко занимает также должность мэра города, но мэры украинских городов избираются жителями на голосовании.
"Включите канал "1+1" и вы увидите компрометирующие сюжеты, что все разворовали… Потому что глава этого канала планирует стать главой Киевской городской администрации, в будущем, чтобы баллотироваться на должность, мою репутацию мэра нужно уничтожить", — сказал Кличко в четверг в эфире телеканала "112. Украина".
Он также заявил, что "подал судебный иск на защиту чести и достоинства к каналу "1+1".
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года и пост главы городской администрации с 25 июня 2014 года.
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Комментарии
В мире , Украина , Виталий Кличко , Владимир Зеленский , Александр Ткаченко , Правительство Украины
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