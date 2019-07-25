В Киеве пообещали «дожать Кремль» в вопросе по морякам

Замглавы МИД Украины Егор Божок пообещал «дожать Кремль» в вопросе освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Замминистра поздравил в твиттере с днем рождения украинского моряка Романа Мокряка, отметив, что за его возвращение борются офис президента Украины, Министерство иностранных дел, другие государственные органы и «все мировое сообщество».

«Мы не остановимся и, в конце концов, дожмем Кремль», — написал Божок.