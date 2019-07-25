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В Киеве пообещали «дожать Кремль» в вопросе по морякам 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
Замглавы МИД Украины Егор Божок пообещал «дожать Кремль» в вопросе освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Замминистра поздравил в твиттере с днем рождения украинского моряка Романа Мокряка, отметив, что за его возвращение борются офис президента Украины, Министерство иностранных дел, другие государственные органы и «все мировое сообщество».
«Мы не остановимся и, в конце концов, дожмем Кремль», — написал Божок.
Накануне украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутых с Москвой договоренностях по освобождению 24 моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение российской государственной границы. Она заявила, что оформляются «последние документы» для освобождения, и в скором времени моряки окажутся на родине.
В мире , Видео , Украина , Людмила Денисова , МИД , Киев
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