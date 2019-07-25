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Украинцы обложили данью украинцев в Европе 

Lenta.ru + ещё 1 19 минут назад
Украинская диаспора в Чехии — крупнейшая диаспора в этой стране — страдает от организованной преступности. Украинские граждане вымогают деньги у своих соотечественников-предпринимателей, сообщается в ежегодном докладе чешского Национального центра по борьбе с организованной преступностью, который опубликовало у себя на сайте издание iROZHLAS.
Как отметили в правоохранительных органах, за последний год в русскоязычном сообществе резко выросло число случаев вымогательства.
«В основном такие преступления совершают граждане Украины. Их жертвами становятся их соотечественники, занимающиеся бизнесом в Чешской Республике. Им предлагают "защиту" за деньги, а в случае отказа угрожают им или членам их семьи, проживающим на Украине», — сказано в докладе.
По данным авторов исследования, подобную практику среди украинцев зафиксировали во всех регионах страны, кроме Центрально-Чешского, Устецкого и Карловарского краев.
Украинская диаспора в Чехии, по разным оценкам, насчитывает от 120 до 140 тысяч человек.
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В мире , Видео , Украина , МВД , Чехия
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