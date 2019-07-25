Порошенко пришёл на допрос в ГБР

Об этом сообщает «112 Украина».

Вместе с этим ранее агентство УНН со ссылкой на директора ГБР Романа Трубу писало, что Порошенко не явился на допрос.

«Получили заявление от адвоката Петра Порошенко с сообщением о том, что экс-президент не сможет сегодня (25 июля. — RT) прийти на допрос, и одновременную просьбу перенести его на несколько недель», — сказал он, отметив, что Порошенко дали третий шанс прийти на допрос 8 августа, иначе к нему применят принудительный привод.

Ранее Труба заявил, что Порошенко попросил перенести свой допрос с 25 июля на 24 число из-за долгосрочного отпуска.

17 июля Труба заявил, что бюро возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и других высокопоставленных лиц.