МИД Венесуэлы прокомментировал новые санкции США

МИД Венесуэлы заявил, что новые санкции США против компаний, связанных с продовольственной программой страны, является покушением на право венесуэльских граждан достойно питаться.

Ранее американский минфин в рамках расширения санкционного пакета по Венесуэле объявил о санкциях против 10 физлиц и 13 компаний.

"Венесуэла перед лицом международного сообщества осуждает повторяющуюся практику экономического терроризма со стороны правительства США, объявивших меры, преступная целью которых — лишение всех венесуэльцев права на питание", — говорится в заявлении главы венесуэльского МИД Хорхе Арреасы.

В список санкций США была добавлена группа граждан Венесуэлы и Колумбии, а также компании из Гонконга, Колумбии, ОАЭ, Панамы и одна компания, зарегистрированная в США.

Под санкциями оказались, в частности, гражданин Колумбии Алекс Наин Сааб и три пасынка президента Венесуэлы Николаса Мадуро . Согласно заявлению минфина, Сааб "организовал широкую коррупционную сеть, которая позволила бывшему (с точки зрения США — ред.) президенту Мадуро и его режиму получить значительную выгоду от импорта и распределения продовольствия в Венесуэле".

Минфин США считает, что Сааб и другие фигуранты санкционного списка получили значительную выгоду, осуществляя контракты для венесуэльского правительства по завышенным ценам. Пасынки Мадуро, по мнению американских властей, участвовали в предоставлении контрактов и распределении средств.