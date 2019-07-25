Задержание Украиной российского танкера назвали подставой для Зеленского

Задержание российского танкера NEYMA в порту Измаила Одесской области могла быть спланированной провокацией против президента Украины Владимира Зеленского . Об этом сообщает «Страна.ua».

«Если Украина сейчас арестует российских моряков, которые плыли на корабле, то это может сорвать любые зачатки мирного урегулирования в Донбассе, не говоря уже о возможности обмена заключенными», — пишет издание.

По мнению журналистов, Служба безопасности Украины (СБУ) и военная прокуратура пытаются показать, что задержанный российский танкер почти находится под санкциями Киева. Об этом говорит явно «политический» захват судна, а также упоминание компании «Ювас-Транс», находящейся в санкционном списке, добавляет «Страна.ua».

Тем не менее издание допускает, что Зеленский намеренно решил пополнить «обменный фонд» и тем самым ускорить освобождение украинских моряков.

СБУ задержала российский танкер 25 июля в порту Измаила, куда он зашел на ремонт. В ведомстве заявили, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе». На танкере был проведен обыск и допрошены члены экипажа.

Случившееся прокомментировали в МИД России . Там указали, что если украинское государство захватило судно с целью «набора материала» для последующего обмена заключенными, то ему стоит знать, что такой шаг не поможет договориться. Киеву также стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море, отметили в министерстве.

В настоящее время в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников СБУ), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.