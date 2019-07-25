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Задержание Украиной российского танкера назвали подставой для Зеленского 

Lenta.ru + ещё 10 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Задержание российского танкера NEYMA в порту Измаила Одесской области могла быть спланированной провокацией против президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Страна.ua».
СБУ задержала российский танкер
«Если Украина сейчас арестует российских моряков, которые плыли на корабле, то это может сорвать любые зачатки мирного урегулирования в Донбассе, не говоря уже о возможности обмена заключенными», — пишет издание.
По мнению журналистов, Служба безопасности Украины (СБУ) и военная прокуратура пытаются показать, что задержанный российский танкер почти находится под санкциями Киева. Об этом говорит явно «политический» захват судна, а также упоминание компании «Ювас-Транс», находящейся в санкционном списке, добавляет «Страна.ua».
Тем не менее издание допускает, что Зеленский намеренно решил пополнить «обменный фонд» и тем самым ускорить освобождение украинских моряков.
СБУ задержала российский танкер 25 июля в порту Измаила, куда он зашел на ремонт. В ведомстве заявили, что судно NEYMA было переименовано в NIKA SPIRIT, чтобы «скрыть причастность к агрессии в Керченском проливе». На танкере был проведен обыск и допрошены члены экипажа.
Случившееся прокомментировали в МИД России. Там указали, что если украинское государство захватило судно с целью «набора материала» для последующего обмена заключенными, то ему стоит знать, что такой шаг не поможет договориться. Киеву также стоит подумать о возможных последствиях таких действий для ситуации в Азовском море, отметили в министерстве.
В настоящее время в России под следствием находятся 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников СБУ), которые были задержаны и арестованы вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Их обвиняют в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.
Киев считает арестованных граждан военнопленными и требует вернуть их на Украину. В мае аналогичный вердикт вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва подчеркивает, что вопрос моряков не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , МИД , ООН , СБУ
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