ЕС не принял требования Джонсона по Brexit

Евросоюз не принял требование нового премьера Британии Бориса Джонсона для заключения нового соглашения по Brexit, сообщают СМИ.

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье назвал неприемлемой исключение из сделки так называемого «бэкстопа» — режима пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и рынка ЕС, сообщил Sky News со ссылкой на письмо Барнье, передает ТАСС.

«Вариант с отсутствием сделки никогда не будет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям», — сказал Барнье.

Ранее Джонсон пообещал в любом случае вывести страну из Евросоюза к 31 октября.