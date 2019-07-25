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ЕС не принял требования Джонсона по Brexit 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 1 час назад
Евросоюз не принял требование нового премьера Британии Бориса Джонсона для заключения нового соглашения по Brexit, сообщают СМИ.
Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье назвал неприемлемой исключение из сделки так называемого «бэкстопа» — режима пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и рынка ЕС, сообщил Sky News со ссылкой на письмо Барнье, передает ТАСС.
«Вариант с отсутствием сделки никогда не будет выбором ЕС, но мы все должны быть готовы ко всем сценариям», — сказал Барнье.
Ранее Джонсон пообещал в любом случае вывести страну из Евросоюза к 31 октября.
23 июля Джонсон был избран главой Консервативной партии и премьер-министром Великобритании, а 24 июля официально вступил в должность.
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В мире , Европа , Борис Джонсон , ЕС , Консервативная партия , Sky News , ИТАР-ТАСС
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