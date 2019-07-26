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Кот британских премьеров стал первой жертвой Джонсона 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Hannah McKay/Reuters
Новый премьер-министр Британии Борис Джонсон намеревается завести в резиденции на Даунинг-стрит собаку. Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на собственные источники.
Как отмечается, глава правительства поведал о своих планах после того, как официально занял пост премьера.
При этом, согласно изданию, пока нет окончательного решения относительно того, поселится ли пес на Даунинг-стрит.
Кроме того, некоторые задаются вопросом, как пес будет уживаться с котом Ларри, который является постоянным жителем резиденции с 2011 года.
Ларри четырехмесячным котенком взяла семья бывшего премьера страны Дэвида Кэмерона из приюта.
Ранее сообщалось, что британцы протестуют против политики Джонсона.
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В мире , Европа , Борис Джонсон , Дэвид Кэмерон
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