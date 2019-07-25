К Букингемскому дворцу отправили скорую помощь и полицию

Проезжую часть перед резиденцией королевы Великобритании Елизаветы II в Лондоне перекрыли из-за ДТП, в котором пострадала девушка-подросток. На место происшествия прибыли врачи, полиция и вертолет скорой помощи, сообщает таблоид Express.

Инцидент произошел в девятом часу утра. Помимо вертолета, у Букингемского дворца видели два мотоцикла, пять машин, два фургона полиции и две кареты скорой помощи. Все эти транспортные средства, по свидетельству очевидцев, оказались там в течение нескольких минут.

По информации издания, пострадавшая девушка-подросток госпитализирована. По некоторым данным, она могла получить серьезные травмы, однако врачи пока не сообщали об ее состоянии.

О другом инциденте на территории королевского дворца сообщалось 11 июля. Тогда неизвестный молодой человек перелез через забор и пытался попасть в здание, стучась в двери. Его вскоре задержала охрана резиденции.