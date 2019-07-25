На Украине объяснили отправку спецназа в Донбасс

МВД Украины направило группу спецназа на вертолетах на избирательный округ №50 в Покровске Донецкой области и на избирательный округ №64 в Житомирской области. Об этом рассказал представитель ведомства Артем Шевченко , передает «Громадське».

По его словам, это было сделано для предотвращения нарушений при подсчете голосов. Он считает, что серьезных нарушений не было зафиксировано именно из-за превентивной работы украинского спецназа, который оперативно перебрасывался в необходимые места с помощью авиации.

Шевченко отметил, что своими действиями МВД продемонстрировала тем, у кого «возможно были какие-то намерения» устроить беспорядки и правонарушения, что «этого не стоит делать». Он добавил, что у ведомства хватит «сил и средств, а главное — решимости и политической воли», чтобы не допустить нарушения.

На избирательном округе №50 в городе Покровск ранее произошли столкновения во время подсчета голосов после того, как наблюдатели обнаружили различия в протоколах. Чтобы стабилизировать ситуацию и не допустить ее усложнения, МВД задействовало спецназ. По итогам обработки 100 процентов протоколов в округе на выборах с отрывом в 206 голосов представляющий «Оппозиционный блок» мэр Покровска Руслан Требушкин (30,29 процентов) обошел самовыдвиженца Андрея Аксенова (29,97 процентов).

На 64-ом округе в Житомирской области выдвигался депутат Верховной Рады восьмого созыва Сергей Пашинский . Полиция подозревала возможность провокаций во время транспортировки протоколов. В момент прибытия полиции на округе лидировал кандидат от «Слуги народа» Вячеслав Сигачов. Однако после обработки 100 процентов бюллетеней в округе стало известно о победа самовыдвиженца Владимира Арешонкова.