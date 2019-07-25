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Трамп выступил на фоне двуглавого орла 

Газета.Ru + ещё 4 50 минут назад
Фото: Mike Theiler/Reuters
Президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененного символа президента США. Об этом сообщает Washington Post.
Отмечается, что на новом символе изображен орел с двумя головами вместо одной.
Уточняется, что выступление проходило перед сторонниками президента в Вашингтоне.
По данным газеты, авторы обновленного символа решили подшутить над скандалом о связях Трампа с Россией.
Заявляется, что до выступления американского лидера на экран проецировалась правильный символ.
Представители Белого дома и команды организаторов мероприятия заявили, что не знают, как мог произойти этот инцидент.
Ранее сообщалось, что Трамп рассказал об обдирании США Евросоюзом.
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В мире , США , Дональд Трамп , ЕС
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