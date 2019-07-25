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На Украине заикнулись об историческом союзе с «независимым Крымом» 

Газета.Ru 17 минут назад
Фото: РИА Новости
Советник украинского президента по политическим вопросам, кандидат в депутаты Никита Потураев заявил, что во время нахождения у власти Владимира Зеленского в текст Конституции страны может быть включен пункт о "национальной автономии" Крыма. Об этом он сказал в эфире ATR.
По его словам, на территории страны появился прообраз комитета парламента "по оккупированным территориям", в котором одобряют идею создания "крымской национальной автономии". Политик подчеркнул, что с XIX века украинская сторона сотрудничала с "независимым" Крымским ханством.
"Россия проглотила Крым — независимое государство, веками независимое. Считать Крым турецкой колонией неправильно", — заявил Потураев.
Он назвал подобные заявления вымышленными и пропагандистскими и заявил, что они появились с целью оправдания территориального захвата.
"Крымское ханство, как известно, было создано союзником Украины во время освободительной войны Богдана Хмельницкого", — заключил Потураев.
Ранее Потураев заявил, что в стране не будут помышлять о размене Крымского полуострова на Донбасс.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.
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Комментарии
В мире , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Никита Потураев , Республика Крым
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