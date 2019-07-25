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BuzzFeed: генпрокуроры Украины подсказали Трампу, как избавиться от Байдена 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: EPA
Бывший и действующий украинские прокуроры Виктор Шокин и Юрий Луценко предложили предоставить команде президента США Дональда Трампа информацию для проведения информационной кампании против кандидата в президенты Джо Байдена. Об этом сообщает BuzzFeed.
Отмечается, что об этом свидетельствуют показания уехавшего из СССР Льва Парнаса. Он заявил, что вместе с Игорем Фруманом играл роль посредника между адвокатом американского лидера Рудольфом Джулиани и чиновниками на Украине.
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал допросить сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера относительно получения денег от компании экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, которого подозревают в отмывании преступных доходов.
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В мире , США , Украина , Юрий Луценко , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп
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