BuzzFeed: генпрокуроры Украины подсказали Трампу, как избавиться от Байдена

Отмечается, что об этом свидетельствуют показания уехавшего из СССР Льва Парнаса. Он заявил, что вместе с Игорем Фруманом играл роль посредника между адвокатом американского лидера Рудольфом Джулиани и чиновниками на Украине.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко потребовал допросить сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера относительно получения денег от компании экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского, которого подозревают в отмывании преступных доходов.