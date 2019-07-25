Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эрдоган после опровержения слухов о смерти встретился с премьером Малайзии 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган провел переговоры с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, прибывшим в Анкару с визитом, сообщила администрация турецкого лидера.
Ранее советник главы правящей в Турции Партии справедливости и развития Ясин Актай опроверг РИА Новости распространившиеся в соцсетях слухи о кончине Эрдогана, заявив, что президент находится в отпуске.
"Президент Турции Тайип Эрдоган встретился в аэропорту Эсенбога с прибывшим в Анкару с официальным визитом премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом", — говорится в сообщении на официальном сайте президента Турции.
Опубликованы также фотографии встречи двух лидеров.
Последние новости
В Москве женщина "ожила" во время отпевания Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины Глава Росприроднадзора предупредила об угрозе "экологического Чернобыля"
В мире , Ближний Восток , Партия справедливости и развития , РИА Новости , Анкара , Малайзия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Секретный шаттл США «сводит противника с ума»8
Крушение МН17: раскрыт план США и Украины456
F-21 «побил» МиГ-35 в Индии32
Раскрыта сумма хищений в деле «Оборонэнергосбыта»2
Названа причина покушения на дипломата в Турции1
Видео
04:33
Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Азия В мире
06:21
Запад обвинили в замалчивании грехов Украины
В мире Украина
01:16
Россия поставила перед КНДР вопрос
Политика