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В Италии сообщили Европе «плохую новость» из-за развала ДРСМД 

РИА Новости + ещё 2 54 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Прекращение действия ДРСМД — это плохая новость прежде всего для Европы, заявил заместитель председателя Европарламента, член итальянской партии "Движение пяти звезд" (M5S) Фабио Массимо Кастальдо в интервью газете "Известия".
По мнению итальянского политика, Европе следует поддержать любой документ, который сможет прийти на замену разваливающемуся соглашению о контроле над вооружениями.
"Прекращение действия ДРСМД — плохая новость для всех, и прежде всего для нас, европейцев. США и Россия обвиняют друг друга, но это игра двух сторон. На мой взгляд, одной из причин крушения Договора о РСМД стало отсутствие в числе его подписантов Пекина. Поэтому я считаю, что необходимо начать работу над соглашением об оружии нового поколения, которое заменило бы ДРСМД и включило в число участников Китай. Евросоюз должен поддержать любую инициативу, которая привела бы к подписанию такого документа", — сказал он.
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в длительном нарушении договора. Российская сторона все обвинения отвергает. Владимир Путин 2 февраля заявил, что Москва зеркально ответит на решение Вашингтона разорвать соглашение и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений.
В конце июня президент подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как отметили российские политики, такая мера была вынужденной.
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Комментарии1
В мире , Армия , Оружие , Владимир Путин , ЕС , Европарламент , газета "Известия" , Италия , США
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