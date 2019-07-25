Убивайте их: «русские лососи» вторглись в Норвегию (Dagbladet, Норвегия)

Dagbladet (Норвегия) , эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды. Как известно, под водой границ не видно. «Русский лосось» то приходит в Норвегию , то уходит, но сейчас его нашествие, похоже, достигло рекордных масштабов. Убивайте эту рыбу, призывают норвежские специалисты. Чем им не угодила отборная горбуша из соседней страны? Как объясняет, эта «чума и напасть» вытесняет из норвежских рек местные виды.

«Русский лосось» то приходил, то уходил с 1950-х годов, но сейчас его нашествие, похоже, достигло рекордных масштабов. Как известно, под водой границ не видно.

Когда Советский Союз впервые в 1950-х годах интродуцировал горбушу в реки Кольского полуострова, предполагалось, что эта рыба станет ресурсом.

Вместо этого рыба семейства лососевых родом из Тихого океана стала чумой и напастью не только в России , но и во многих частях Северной Европы.

В Финнмарке жители называют распространение горбуши настоящим «вторжением».

Ожидаются сотни

«Они наводнили здешние реки. Сегодня утром я поймал примерно 20 «русских лососей"», — рассказал житель Киркенеса Эйстейн Хансен (Øystein Hansen) газете Dagbladet.

Он участвует в работе Ассоциации охотников и рыболовов Сёр-Варангера, которая поставила ловушку на лосося на реке Карпэльва километрах в 20 к востоку от Киркенеса, неподалеку от норвежско-российской границы. Здесь и проходит линия фронта норвежской борьбы против российского «вторжения».

Местная ассоциация охотников и рыболовов по договору с руководителем округа следит за четырьмя реками в Восточном Финнмарке. Карпэльва — одна из них.

Ассоциация опасается, что в этом году в реку придет гораздо больше горбуши, и занесенная в черный список лососевая рыба повторит свой исторический рекорд, зафиксированный в 2017 году.

«У нас впереди очень большая работа, потому что этот вид тут крайне нежелателен», — говорит Хансен.

Призывают убивать

Его поддерживают эксперты. Эва Турстад (Eva Thorstad), исследовательница Норвежского научно-исследовательского института естественных наук и профессор Университета Тромсё, относится к распространению «русского лосося» в Норвегии отрицательно.

«Они могут просто-напросто вытеснить нашего собственного лосося и стать проблемой», — говорит Турстад.

По ее словам, жизненный цикл горбуши длится строго два года, и все особи погибают после нереста. Этот лосось может очень обильно размножиться, так что есть риск, что он и после смерти продолжит доставлять неприятности.

«Проблема в том, что по осени они лежат и гниют в реках. Так реки получают дополнительные питательные вещества, но когда их слишком много, это уже нехорошо», — объясняет Турстад.

Поэтому горбуша попала в так называемый черный список чужеродных видов, угрожающих норвежскому биоразнообразию. А мнение ученых и властей однозначно.

«Убивайте их», — призывает Турстад.

Множество популяций

Еще в 1960-х годах норвежские рыбаки периодически вылавливали «русского лосося» в своих водах, но популяции, которые СССР выпускал в северные реки в 1950-е годы, вероятно, не смогли приспособиться к новому климату, рассказывает Турстад.

Когда в 1978 году советские ученые перестали заниматься интродукцией, горбуша тоже исчезла.

Но потом Советский Союз решил использовать горбушу из рек, впадающих в северную часть Тихого океана. Эта горбуша прекрасно прижилась в реках Белого моря, на Кольском полуострове и долгое время часто попадалась в некоторых районах Финнмарка.

Хотя россияне еще в 2000 году прекратили выпускать в реки новых горбуш, их улов на северо-западе России только вырос. После 2000 года в России ежегодно вылавливают в среднем в два раза больше горбуши по сравнению с прежними годами, рассказывает Турстад.

Опасаются нового рекорда

В 2017 году горбушу обнаружили более чем в сотне рек по всей Норвегии. Всего, по информации Норвежского научно-исследовательского института естественных наук, было поймано 6390 «русских лососей».

Более тысячи «русских лососей» выловили из одной только реки Вестерэльва в Финнмарке. Горбушу ловили и во многих других местах, например, на юге Норвегии, в Дании и в Великобритании.

В 2017 году норвежские ученые очень удивились, обнаружив, насколько разрослась популяция и как далеко она распространилась.

«А в этом году проблема еще масштабнее, чем в 2017-м. В тех реках, куда они добрались еще в 2017 году, лососей стало больше, а ведь сейчас еще только начало сезона», — говорит Руне Муладаль (Rune Muladal), биолог и специалист по пресной воде, руководитель компании «Природные услуги на Севере».

Он опасается, что нынешнее вторжение окажется еще масштабнее, чем в рекордный 2017 год.

«Можно ожидать, что их число еще увеличится в ближайшие две недели, и мы опасаемся, что во многих реках горбуши станет больше, чем обычного местного лосося, особенно на севере», — говорит Муладаль.

Помогают ученым

Рыболовная ловушка Ассоциации охотников и рыболовов Сёр-Варангера, установленная в Карпэльве, не только помогает сократить популяцию горбуши, но и помогает изучать рыбу, рассказывает Рольф Колльстрём (Rolf Kollstrøm), глава рыболовного комитета Ассоциации.

Добровольцы, руководящие этой работой, обеспечивают образцами тканей и ДНК Норвежский институт биоэкономики и Ветеринарный институт, а в Норвежский научно-исследовательский институт естественных наук отправляют чешую.

Институт биоэкономики с помощью проб определяет, в какой реке рыба появилась на свет, научно-исследовательский институт естественных наук следит за масштабами «вторжения», а Ветеринарный институт выясняет, не переносит ли рыба, например, паразитов, которые могут быть губительны для местных видов, рассказывает Колльстрём.

«В 2017 году мы были очень удивлены, а сейчас еще и сильно обеспокоены, поскольку пока не можем предсказать последствий», — говорит Колльстрём.

Опасения, которые поддерживает и исследовательница Турстад, сводятся к тому, что горбуша вытеснит атлантического лосося, морскую форель и гольца из их обычных мест обитания.

Когда Хансен с внуком в выходные выловили в Карпэльве 20 горбуш, ветеринар Майя Круусе (Maja Kruuse) подъехала туда, чтобы взять пробы.

«Мы не так уж много знаем о горбуше и о том, что она переносит. Поэтому важно брать пробы», — объясняет она.

Она берет пробы по заданию Ветеринарного института, у которого есть проект, посвященный горбуше. Всего сотрудники института собираются проанализировать пробы, взятые у 60 рыб. Круусе надеется в течение недели добыть пробы еще с 40 «русских лососей».

Просят о помощи

Колльстрём хвалит региональные власти Финнмарка за то, что они в этом году сделали все возможное, чтобы подготовиться.

Он сообщает, что Ассоциация охотников и рыболовов Сёр-Варангера получила денежное пособие и продолжит работу, но признает, что этого, вероятно, недостаточно.

«Здесь, на севере, мы ведем эффективную совместную работу, но, как мы видим, проблема обостряется раз в два года, так что нам не справиться с ней одними лишь силами добровольцев. Природоохранные органы страны должны заняться этим на национальном уровне и составить общий план по борьбе с этим явлением», — говорит Колльстрём.

По словам Колльстрёма, Ассоциация охотников и рыболовов Финнмарка сообщила своей материнской организации о необходимости оказать давление на государственные власти.