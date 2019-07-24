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Мюллер обвинил Россию в «федеральном преступлении» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер заявил, что Россия получила доступ к компьютерам демократов во время американских выборов в 2016 году и, тем самым, совершила "федеральное преступление". Об этом сообщает CNN.
Как отмечается, об этом он заявил в ходе слушаний в конгрессе.
Уточняется, что его спросили о том, совершала ли Россия "федеральные преступления" в намерении помочь американскому лидеру Дональду Трампу, на что экс-спецпрокурор ответил утвердительно.
"Если говорить о компьютерных преступлениях, по которым предъявлены обвинения в нашем случае, несомненно", — подчеркнул Мюллер.
Как подчеркивается, речь идет о том, что сотрудники ГРУ России могли в 2016 году похитить 70 гигабайт данных с сервера Демократической партии Соединенных Штатов, содержащих тысячи писем и документов.
Ранее Мюллер раскрыл случаи "вмешательства" России на стороне Хиллари Клинтон.
США обвиняли Россию во вмешательстве в выборы президента страны, которые проходили в 2016 году. Российские представители отрицали все доводы.
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Комментарии
В мире , США , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Дональд Трамп , Демократическая партия США , ГРУ
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