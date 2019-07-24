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В Иране заявили, что задержание британского танкера вызвано повреждением иранского судна 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Британский танкер Stena Impero был задержан из-за нанесения ущерба иранскому судну и загрязнения воды в Ормузском проливе. Об этом говорится в письме постоянного представительства Ирана при ООН на имя председателя Совета Безопасности, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.
"Stena Impero повредил частную собственность, нанес вред людям, спровоцировал загрязнение воды в Ормузском проливе, — отмечается в документе. — Он также не отреагировал на предупреждение иранской морской и портовой организации, по запросу которой был проведен захват судна".
В письме говорится, что, "несмотря на намеренные провокационные действия ряда стран в регионе Персидского залива и вне него, все действия Ирана были направлены исключительно на обеспечение закона и порядка, защиту морской среды и поддержку безопасного судоходства".
"Мы призываем остальные страны действовать ответственно, чтобы предотвратить угрозы для безопасности и стабильности в таком неспокойном регионе, как Персидский залив и Ормузский пролив", — также заявило постоянное представительство Ирана при ООН.
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Комментарии
В мире , ООН , ИТАР-ТАСС , Иран
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