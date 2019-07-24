Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назначил экс-министра по вопросам брексита Доминика Рааба новым главой МИД королевства.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.
«Королева с удовольствием одобрила назначение… Доминика Рааба государственным секретарём по иностранным делам и делам Содружества», — указывается в заявлении.
Ранее Джереми Хант ушёл с поста главы британского МИД. Также о намерении уйти в отставку заявила министр обороны Великобритании Пенни Мордонт.
24 июля Тереза Мэй официально сложила полномочия премьер-министра Великобритании после встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце. Новым премьер-министром Соединённого Королевства стал экс-глава британского МИД Борис Джонсон.