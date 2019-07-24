Борис Джонсон назначил нового главу МИД Британии

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на Даунинг-стрит.

«Королева с удовольствием одобрила назначение… Доминика Рааба государственным секретарём по иностранным делам и делам Содружества», — указывается в заявлении.

Ранее Джереми Хант ушёл с поста главы британского МИД. Также о намерении уйти в отставку заявила министр обороны Великобритании Пенни Мордонт.