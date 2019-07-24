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Пока вы не уснули: России угрожает «второй Чернобыль» 

Рамблер 1 час назад

Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России

Власти Южной Кореи выразили «глубокое сожаление» в связи с инцидентом с российскими бомбардировщиками, произошедшим накануне в воздухе над Японским морем.

СМИ сообщили о смерти Эрдогана

Информация о том, что турецкий лидер, возможно, скончался от сердечного приступа, появилась в Twitter 21 июля, затем ее подхватил ряд израильских и арабских СМИ.

Прах Доренко развеяли в Крыму

Часть праха журналиста захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, другую часть он завещал развеять в Керчи.

В спорте может появиться третий пол

EPA
Бывший глава антидопинговой лаборатории в Лозанне и действующий руководитель отдела по исследованиям в области допинга Университета Лозанны Марсьяль Соги предположил, что в спорте может появиться отдельная категория соревнований.

Украина не переживет зиму

«Укртрансгаз» теряет доверие со стороны Европы. У украинского газового оператора накопился долг на $160 млн, и это может обернуться крахом для компании.

Новый мировой кризис на пороге

В 2019 году в мире может начаться экономический спад. Так считают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве.

России угрожает «второй Чернобыль»

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила о возможности экологической катастрофы на территории России, соизмеримой с аварией, произошедшей на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.

Раскрыта тайна развода экс-короля Малайзии с «Мисс Москва»

Юрист Ко Тиен Хуа выслал РИА Новости официальное заявление, подтверждающее развод бывшего короля Малайзии и российской модели Оксаны Воеводиной.

Порошенко явился на допрос

Пятый украинский президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.

Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в своем Twitter поздравил президента Украины Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на парламентских выборах.
Комментарии5
В мире , Видео , Оксана Воеводина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Совет Европы , РИА Новости , Reuters , Южная Корея , Чернобыль
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