Пока вы не уснули: России угрожает «второй Чернобыль» 

Южная Корея заявила о «глубоком сожалении» России
Власти Южной Кореи выразили «глубокое сожаление» в связи с инцидентом с российскими бомбардировщиками, произошедшим накануне в воздухе над Японским морем.
СМИ сообщили о смерти Эрдогана
Информация о том, что турецкий лидер, возможно, скончался от сердечного приступа, появилась в Twitter 21 июля, затем ее подхватил ряд израильских и арабских СМИ.
Прах Доренко развеяли в Крыму
Часть праха журналиста захоронена на Троекуровском кладбище в Москве, другую часть он завещал развеять в Керчи.
В спорте может появиться третий пол
EPA
Бывший глава антидопинговой лаборатории в Лозанне и действующий руководитель отдела по исследованиям в области допинга Университета Лозанны Марсьяль Соги предположил, что в спорте может появиться отдельная категория соревнований.
Украина не переживет зиму
«Укртрансгаз» теряет доверие со стороны Европы. У украинского газового оператора накопился долг на $160 млн, и это может обернуться крахом для компании.
Новый мировой кризис на пороге
В 2019 году в мире может начаться экономический спад. Так считают в Аналитическом кредитном рейтинговом агентстве.
России угрожает «второй Чернобыль»
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предупредила о возможности экологической катастрофы на территории России, соизмеримой с аварией, произошедшей на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года.
Раскрыта тайна развода экс-короля Малайзии с «Мисс Москва»
Юрист Ко Тиен Хуа выслал РИА Новости официальное заявление, подтверждающее развод бывшего короля Малайзии и российской модели Оксаны Воеводиной.
Порошенко явился на допрос
Пятый украинский президент Петр Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований.
Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в своем Twitter поздравил президента Украины Владимира Зеленского и его партию "Слуга народа" с победой на парламентских выборах.