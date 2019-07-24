На Украине предложили расширить санкции против России

Правительство Украины внесет на рассмотрение СНБО предложения про расширению сакционного антироссийского перечня, говорится в сообщении пресс-службы министерства по вопросу "временно оккупированных" территорий.

Ограничительные меры могут коснуться российских компаний, работающих в Крыму

Так, например, правительство предложило внести в санкционный список 24 предприятия, задействованных в строительстве магистрального газопровода " Краснодарский край — Крым" и добыче углеводородов на полуострове.

Киеве считают, что деятельность таких компаний "создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Торговые ограничения

Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров. Впоследствии санкционные списки неоднократно расширялись.

Так, например, Украина запретила поставки удобрений, сельхозпродукции, цемента и фанеры. Также с 1 августа Киев вводит специальные пошлины на продукцию из России.

Москва в ответ на действия украинских властей не раз принимала аналогичные ограничительные меры: в апреле Россия запретила импорт некоторых видов продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки, труб, бумаги и картона, одежды и обуви. С 1 июня Киеву также стали поставляться уголь, бензин и дизтопливо только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена и других нефтепродуктов был запрещен полностью.

По оценке главы Минэкономразвития Максима Орешкина , эти ограничения касаются товаров на более чем 4,3 миллиарда долларов — почти 30 процентов от общего объема товарооборота между двумя странами за прошлый год.