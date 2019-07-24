На Украине заговорили о размене Крыма на Донбасс

Неразменный Крым: помощник Зеленского осадил Порошенко

Никаких уступок по вопросу принадлежности Крыма «в обмен» на мир в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский делать не будет. Об этом заявил его советник по политическим вопросам Никита Потураев, передает телеканал ATR.

«Зеленский никогда не пойдет на размен Крыма на Донбасс и наоборот. Как это ни назови, это все равно было бы ошибкой», — подчеркнул он.

По мнению Потураева, такой шаг был бы предательством тех граждан Украины, кто по-прежнему сохраняет украинские паспорта, проживая в Крыму и на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию «Главком» заявил, что Зеленский может признать Крым российским.

«Это будет очень опасно для людей, в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — подчеркнул он. По словам Порошенко, в случае признания Крыма украинская власть «перестанет быть властью».

В конце июня Зеленский в интервью немецкому изданию Bild заявил, что хотел бы начать разговор с Владимиром Путиным с заявления о статусе Крыма и Донбасса. Он добавил, что надеется на возвращение полуострова в состав Украины и намерен добиться этого путем дипломатических переговоров.

Кроме того, коснувшись темы урегулирования конфликта в Донбассе, президент Украины отметил, что хочет «принести мир». В частности, он считает, что это возможно сделать при помощи переговоров в минском формате.

Зеленский отметил, что минский процесс запускается Украиной «по-новому». Однако Киев не может «ждать еще пять лет, потому что украинцы гибнут каждый день».

В Кремле в ответ на это заявили, что о возвращении Донбасса стоит говорить с самими жителями региона. «Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, с чего начнет разговор с украинским лидером президент России, Песков ответил, что Владимир Путин всегда начинает общение с «правильных фраз».

14 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир на юго-востоке страны является главной задачей его политики.

«Для меня это самая главная цель — остановить войну, остановить огонь, вернуть наших заложников домой», — приводит слова украинского лидера его пресс-служба.

Он отметил, что Украина активизировала переговорный процесс в рамках минского процесса, двигаясь, таким образом, к мирному решению конфликта в Донбассе.

Еще будучи кандидатом в президенты, Зеленский заявил, что Крым может вернуться в состав Украины — при условии смены власти в России, передает НСН.

«Крым вернется, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — подчеркнул он тогда. Зеленский при этом отметил, что не знает, какие шаги для осуществления задуманного ему нужно будет предпринять.

8 июля украинский лидер предложил Путину личную встречу при участии американского и французского президентов, британского премьер-министра и немецкого канцлера. В Кремле заявили, что внимательно ознакомятся с предложением нового формата переговоров.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — выступил в своем фейсбуке Зеленский.

Крым и Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что крымский вопрос закрыт, а жители полуострова сделали свой исторический выбор.