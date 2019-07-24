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Мюллер заявил о «планах» России получить выгоды от избрания Трампа 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / Carolyn Kaster
Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что Россия рассчитывала получить выгоды от избрания Дональда Трампа президентом США.
В ходе слушаний в конгрессе Мюллера спросили, пришел ли он к выводу, что Москва хотела получить "выгоду" от победы одного из кандидатов на президентских выборах 2016 года.
"Да", — ответил Мюллер. На уточняющий вопрос, о каком кандидате идет речь, Мюллер ответил: "О Трампе".
Мюллер в ходе почти двухлетнего расследования подтвердил обвинения в адрес России во "вмешательстве в выборы", которые Москва отрицает, но не подтвердил обвинения в "сговоре" Трампа с Россией, которые отрицают и в Кремле, и в Белом доме.
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В мире , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , США
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