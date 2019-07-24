Запад обвинили в замалчивании грехов Украины

Западные политики замалчивают грехи Киева, считает чешский эксперт

Западные политики, включая главу МИД Чехии , всегда спешат громко встать на защиту Украины от "коварной", по их мнению, России , но тут же замолкают, когда Киев уличают в неблаговидных делах, считает известный чешский эксперт, экс-министр по делам спецслужб и экс-посол в Киеве Ярослав Башта.

"Многие западные политики, включая главу чешского МИД Томаша Петршичека, моментально реагируют на любые несправедливые, по их мнению, действия России в отношении Украины и спешат защитить невинных агнцев из Киева. Когда же украинские власти оказываются уличенными в каких-то малопристойных для новоявленных демократов мерах, то их западные адвокаты сразу замолкают", — считает чешский эксперт.

Так было, говорит Башта, когда международная организация Amnеsty International заявила в феврале этого года на конкретных примерах о наплевательском отношении украинского правительства к собственному населению. То же самое произошло спустя месяц, когда на Украине вступил в силу закон, признающий участниками боевых действий боевиков Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии* ( ОУН-УПА )* и приравнивающий их к ветеранам Второй мировой войны.

"Глава чешской дипломатии Петршичек отказался комментировать этот закон, сославшись на то, что это, дескать, внутреннее дело Украины. Отмалчивается он и теперь, когда разрастается скандал, связанный с тайными тюрьмами, которые, как теперь выясняется, были созданы не только в Мариуполе, но и в других украинских городах — Харькове, Краматорске, Красноармейске, и сей одиозный факт уже подтвердили как бывшие заключенные этих тюрем, так и экс-сотрудник МВД Украины, Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International", — сказал Башта.

"Видимо, по мнению главного чешского дипломата, и эти деяния тоже являются внутренним делом так спешащей в стан демократических государств Европы Украины", — подчеркнул Башта.

В целом, скандал с тайными тюрьмами на Украине очень напоминает, по мнению Башты, ситуацию, которая существовала в 1970-е и 1980-е годы в некоторых странах Латинской Америки, где в борьбе с инакомыслящими активно сотрудничали полиция, спецслужбы и правые радикалы. Их деятельность тогда была осуждена лидерами демократических государств и правозащитными организациями.

"До недавних пор казалось, что подобные методы расправы с неугодными режиму людьми канули в прошлое. Однако теперь они выплыли наружу на Украине, власти которой так много говорят о своем стремлении к демократии и которую изо всех сил поддерживают страны Запада. То, насколько энергично и действенно отреагируют Киев и его зарубежные друзья на скандал с тайными тюрьмами, и продемонстрирует истинное лицо нынешних властей Украины и их западных адвокатов", — сказал Башта.

Ранее РИА Новости опубликовало серию эксклюзивных материалов о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины и добровольческого батальона "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в РФ). Тайные тюрьмы СБУ и "добробатов" были созданы в Мариуполе, Краматорске, Харькове, Красноармейске и других городах вдоль линии соприкосновения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Данные о тайных тюрьмах, в частности, в Харькове, подтвердили Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине и Amnesty International.

* Экстремистская организация, запрещенная в России