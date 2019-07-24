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Запад обвинили в замалчивании грехов Украины 

Газета.Ru + ещё 1 44 минуты назад
Фото: Reuters
Бывший чешский министр по делам спецслужб и экс-посол в Киеве Ярослав Башта заявил, что западные политики замалчивают грехи Киева. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Запад всегда стремится встать на защиту "невинных агнцев" из Украины, но молчит, когда выясняется, что Киев замешан в каких-то неблаговидных делах.
"Когда же украинские власти оказываются уличенными в каких-то малопристойных для новоявленных демократов мерах, то их западные адвокаты сразу замолкают", — отметил Башта.
В качестве примера он вспомнил украинский закон, согласно которому боевики Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) признаются участниками боевых действий и приравниваются к ветеранам Второй мировой войны. Тогда западные политики промолчали, уточнил Башта.
Кроме того, он вспомнил о тайных тюрьмах, которые стали повсеместно возникать на территории Украины, но Запад снова промолчал, потому что это якобы внутренне дело Украины.
Он заключил, что реакция Запада на действия Киева демонстрирует истинное лицо "западных адвокатов" украинского государства.
"ОУН-УПА)" — экстремистская группировка, деятельность которой запрещена в России.
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Комментарии
В мире , Украина , Украинская повстанческая армия , Киев
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