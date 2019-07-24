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Латвийский министр объяснился за посещение выступления Лепса 

Рамблер 35 минут назад
Фото: ТАСС
Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс объяснил посещение выступления российского певца Григория Лепса.
По словам министра, он был не на сольном концерте Григория Лепса, а на фестивале, организованном Лаймой Вайкуле.
«Это был не концерт Лепса, а международный фестиваль, организатором которого является Лайма Вайкуле, которая получила особую благодарность от президента Латвии», — приводит слова Гиргенса RT.
Он подчеркнул, что не имеет оснований для включения Лепса в черный список, соответствующий сигнал от компетентных ведомств ему не поступал.
Ранее глава Минюста Латвии Янис Борданс заявил, что Гиргенс «унизил латвийское государство» посещением концерта Лепса.
В мире , Григорий Лепс , Лайма Вайкуле , Минюст РФ , Латвия
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