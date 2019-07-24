Латвийский министр объяснился за посещение выступления Лепса 

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс объяснил посещение выступления российского певца Григория Лепса.
По словам министра, он был не на сольном концерте Григория Лепса, а на фестивале, организованном Лаймой Вайкуле.
«Это был не концерт Лепса, а международный фестиваль, организатором которого является Лайма Вайкуле, которая получила особую благодарность от президента Латвии», — приводит слова Гиргенса RT.
Он подчеркнул, что не имеет оснований для включения Лепса в черный список, соответствующий сигнал от компетентных ведомств ему не поступал.
Ранее глава Минюста Латвии Янис Борданс заявил, что Гиргенс «унизил латвийское государство» посещением концерта Лепса.