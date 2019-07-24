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Макрона высмеяли в Сети за имперские замашки 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Французский президент Эммануэль Макрон сменил фотографию профиля в соцсетях и стал предметом для насмешек пользователей. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Как отмечается, теперь на аватаре находится профиль главы государства, вписанный в круг.
Пользователи соцсетей отметил, что данная фотография напоминает изображение монархов на аверсе римских монет.
Это, в свою очередь, привело к тому, что Макрона обвинили в притязаниях на роль неограниченного монарха.
"На этой штуке вы можете заметить Юлия Цезаря в профиль. А, пардон, это молодой и динамичный руководитель, который предался фантазиям", — подчеркнул один из комментаторов.
Некоторые пользователи увидели отсылку французского лидера к королям Франции — Бурбонам, чьи изображения чеканились на монетах.
Другие комментаторы заявили о смене политического курса Макрона. Они пояснили, что профиль президента обращен вправо, хотя ранее он уверял, что не принадлежит ни к правым, ни к левым.
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Комментарии
В мире , Эммануэль Макрон
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