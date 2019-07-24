В Донбассе сорвали наступление сил НАТО

Крушение MH17: сорвано вхождение сил НАТО на Донбасс

Власти Малайзии сорвали наступление сил НАТО на Донбасс летом 2014 года, говорится в фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа о расследовании обстоятельств крушения малазийского «Боинга». Материал о фильме опубликован в блоге Zero Hedge, его приводит издание «Украина.ру».

В фильме премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхиа и руководитель группы следователей при правительстве Малайзии и директор Национального совета безопасности полковник Мохамад Сакри заявляют, что в Донбасс был готов войти 9-тысячный контингент НАТО.

Утверждается, что войска Северного альянса должны были взять под контроль место крушения «Боинга», разгромить ополченцев и войти в Крым. План разрабатывался в Вашингтоне.

Осуществление плана не состоялось из-за вмешательства Германии после того, как черные ящики с места крушения, на которые претендовали США и Украина, изъяли малазийские следователи.

В фильме также сообщается, что следователям из Малайзии постоянно мешали работать другие страны.