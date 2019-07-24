В Донбассе сорвали наступление сил НАТО

Власти Малайзии сорвали наступление сил НАТО на Донбасс летом 2014 года, говорится в фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа о расследовании обстоятельств крушения малазийского «Боинга». Материал о фильме опубликован в блоге Zero Hedge, его приводит издание «Украина.ру».
В фильме премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхиа и руководитель группы следователей при правительстве Малайзии и директор Национального совета безопасности полковник Мохамад Сакри заявляют, что в Донбасс был готов войти 9-тысячный контингент НАТО.
Утверждается, что войска Северного альянса должны были взять под контроль место крушения «Боинга», разгромить ополченцев и войти в Крым. План разрабатывался в Вашингтоне.
Осуществление плана не состоялось из-за вмешательства Германии после того, как черные ящики с места крушения, на которые претендовали США и Украина, изъяли малазийские следователи.
В фильме также сообщается, что следователям из Малайзии постоянно мешали работать другие страны.
Малазийский Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, был сбит в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Погибли 298 человек. самолет был сбит управляемой ракетой из зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук». 19 июня на пресс-конференции Совместной следственной группы были названы имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению. По версии группы, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. В МИД России назвали обвинения ССГ в адрес россиян голословными.