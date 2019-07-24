Акустические атаки на Кубе изменили мозг американских дипломатов

Американские ученые заявили, что мозг 40 бывших сотрудников дипмиссии США на Кубе имеют видимые различия в мозге по сравнению с контрольной группой, сообщает Reuters.

Ранее сообщалось, что сотрудники дипмиссии подверглись акустической атаке во время работы на Кубе. У них развился так называемый «синдром Гаваны» — головные боли, головокружение и тошнота, возникающие, когда они слышали пронзительные, высокие звуки.

«Разница в мозге между этими двумя группами в настоящий момент ошеломляет», — рассказала профессор радиологии доктор Рагини Верма.

Хотя исследование не сделало никаких выводов о причине симптомов, по словам Верма, МРТ подтверждает, что «что-то случилось с мозгом этих людей».

По ее словам, некоторые из пострадавших выздоровели и вернулись на работу, а другие все еще проходят реабилитацию.