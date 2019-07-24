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Акустические атаки на Кубе изменили мозг американских дипломатов 

Мир24 + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Американские ученые заявили, что мозг 40 бывших сотрудников дипмиссии США на Кубе имеют видимые различия в мозге по сравнению с контрольной группой, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что сотрудники дипмиссии подверглись акустической атаке во время работы на Кубе. У них развился так называемый «синдром Гаваны» — головные боли, головокружение и тошнота, возникающие, когда они слышали пронзительные, высокие звуки.
«Разница в мозге между этими двумя группами в настоящий момент ошеломляет», — рассказала профессор радиологии доктор Рагини Верма.
Хотя исследование не сделало никаких выводов о причине симптомов, по словам Верма, МРТ подтверждает, что «что-то случилось с мозгом этих людей».
По ее словам, некоторые из пострадавших выздоровели и вернулись на работу, а другие все еще проходят реабилитацию.
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