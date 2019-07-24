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Министр юстиции Латвии раскритиковал главу МВД за посещение концерта Лепса 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Министр юстиции Латвии Янис Борданс заявил, что крайне недоволен тем, что глава МВД страны Сандис Гиргенс посетил концерт российского певца Григория Лепса, сообщает Kas jauns.
«Министр внутренних дел сидел в первых рядах (на концерте Лепса. — RT), чтобы унизить латвийское государство», — сказал Борданс.
Он также выразил недовольство тем, что Лепса «не включили в чёрный список» в Латвии, как это сделали в Литве.
Ранее Лепсу запретили въезд на территорию Литвы.
В апреле глава МИД Литвы Линас Линкявичюс направил руководителю МВД обращение с просьбой запретить въезд Лепсу.
Обращение было направлено в связи с призывом со стороны группы депутатов парламента Литвы от партии «Союз Отечества — Христианские демократы», которые заявили, что российский исполнитель поддерживает «проводимую Россией агрессивную внешнюю политику».
RT на русском: последние новости
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В мире , Видео , Шоу-бизнес , Григорий Лепс , МИД , МВД , Латвия
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