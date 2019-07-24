Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудника аппарата Курца заподозрили в уничтожении улик 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: Reuters
Бывший сотрудник аппарата экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца мог уничтожить улики, связанные со скандалом вокруг бывшего вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает издание Falter.
Согласно информации издания, сотрудник уничтожил пять жестких дисков вскоре после скандала с вице-канцлером. По словам директора фирмы Reisswolf Зигфрида Шмедлера, куда обратился мужчина, он «просил сотрудников пропустить диски через шредер три раза» и хотел убедиться в уничтожении всех данных.
Отмечается, что ранее стало известно об уничтожении одного жесткого диска. Сам Курц назвал это обычной процедурой при смене правительства. Как сообщает «Интерфакс», прокуратура Австрии проверяет возможность уничтожения вместе с дисками улик, связанных со скандалом вокруг Штрахе.
Политический скандал разгорелся в Австрии 18 мая. Это произошло после публикации немецкими СМИ видео с бывшим вице-канцлером и главой ультраправой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнцем-Кристианом Штрахе. На кадрах политик и его помощник Йоханн Гуденус встречаются с якобы племянницей российского олигарха на Ибице. Предполагалось, что она должна была помочь вице-канцлеру победить на выборах, за что он пообещал передать ей часть госзаказов в области строительства.
После произошедшего Штрахе подал в отставку. Он также объяснил, что встречался с гражданкой Латвии, а все происходящее — спланированная акция.
Последние новости
Задержаны «заминировавшие» кортеж Путина Раскрыт способ массовой казни в Чечне Российский боксер Максим Дадашев умер от полученных во время боя травм
Комментарии
В мире , Себастьян Курц , Австрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек Совета Европы усомнился в суверенитете Украины3
Северная Корея захватила российское судно571
Смена власти: кто будет руководить Украиной?2
В Донецкую область отправили спецназ41
Россия обратилась к Британии с призывом2
Видео
02:00
«Это что значит?»: Медведев раскритиковал губернатора
Политика
03:26
В Грузии предложили россиянам советский отдых
Кавказ В мире
00:54
РФ представила концепцию безопасности в Персидском заливе
Политика Ближний Восток
07:52
МИД ответил на антироссийские выпады ЕС
Политика
01:55
Выпившие Пугачева и Вайкуле попали на видео
Шоу-бизнес
00:50
Главой Пентагона стал «кричащий орел»
Армия Ближний Восток
06:21
Украина потребовала от России миллиард долларов
В мире
01:51
РФ вручила Южной Корее ноту
Политика
02:01
В ФРГ назвали условие конца конфликта в Донбассе
В мире Украина
01:16
В ВКС отреагировали на действия Сеула
Политика Армия
Больше видео