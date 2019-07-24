Кого Зеленский выберет в союзники в Раде

Президентской партии «Слуга народа», которая может сформировать большинство в парламенте без создания коалиции в связи с победой сторонников Владимира Зеленского в мажоритарных округах, нужно определиться с тактическими союзниками. Кроме «Батькивщины» Юлии Тимошенко, эта роль может достаться партии «Голос» музыканта Святослава Вакарчука

О том, что Рашкован, который представляет страну в МВФ, может возглавить кабинет министров Украины , пишет издание «Левый берег» со ссылкой на окружение Зеленского.

У финансиста большой послужной список: он многие годы работал в банковской системе и был замглавы национального банка Украины. В 2012 году Рашкован вошел в десятку лучших финансовых директоров Украины по версии журнала «Финансист».

При этом потенциальный кандидат в премьеры не имеет опыта работы в руководстве страны, что скорее является плюсом, ведь команда Зеленского не слишком жалует тех, кто находился у власти при предыдущих президентах.

«Украина находится под полным внешним управлением со стороны МВФ, и им нужен свой человек в управлении страной», — сказал политик «Газете.Ru».

В свою очередь президент Зеленский дал понять, что видит во главе кабинета министров человека, прежде всего, с экономическим образованием. К тому же, отвечая на вопросы о возможном назначении на этот пост лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, он заявил, что премьер-министром должен стать новый для украинской политики человек.

Должность премьера на Украине — одна из ключевых, поскольку в парламентско-президентской республике правительство подотчетно парламенту.

При этом Зеленского вряд ли устроит премьер с собственными политическими амбициями. В истории Украины уже происходили ситуации, когда сильный глава правительства входил в конфронтацию с президентом, что вело страну к политическому кризису. Так было во времена премьерства Юлии Тимошенко в 2007-2010 году, когда президентами были Виктор Ющенко , а затем Виктор Янукович

«Вакарчуку будет скучно»

В связи с победой сторонников Зеленского в мажоритарных округах, партии главы страны не нужна будет помощь других политических сил для формирования правительства. В Раде «Слуге народа» пригодятся лишь тактические союзники. Кроме «Батькивщины» Тимошенко эта роль может достаться партии «Голос» музыканта Святослава Вакарчука. Среди его сторонников немало умеренных националистов, голоса которых могут пригодиться при поддержке резонансных законов.

Стоит отметить, что сам Вакарчук заявлял о необходимости разработать и одобрить закон об отношениях с российской стороной.

По его мнению, в настоящее время украинская сторона страдает из-за «двойных стандартов». Он считает, что нужно узаконить взаимоотношения Москвы и Киева во всех сферах.

Не исключено, что музыкант может поддержать компромиссную позицию относительно статуса русского языка, он даже выступал против его лишения статуса регионального.

«Неуместно, непродуманно, непродуктивно», — писал музыкант в социальных сетях.

У Вакарчука немало песен на русском, он также активно прибегает к метафорам из русской литературы. В интервью «Коммерсанту» в 2013 году он назвал Украину «одним из братьев Карамазовых».

«Хотелось бы, чтобы это был Алеша, но на самом деле — все три вместе», — сказал он.

В то же время Вакарчук отстаивает проевропейский выбор Украины и активно выступает за вхождение страны в НАТО

Музыкант хорошо известен в России, где он часто выступал до ухудшения отношений между двумя государствами.

«В последний раз, когда я был в Киеве, трещина между странами была уже отчетливо видна, но Слава вел себя как джентльмен, исключительно дружелюбно, как всегда», — рассказывает «Газете.Ru» музыкальный критик и знакомый Вакарчука.

Небольшой политический опыт у Вакарчука все же есть. С 2007 по 2008 год он был депутатом от партии «Наша Украина — Народная самооборона», но затем сложил полномочия, так и не выступив ни с одной законодательной инициативой.

Экс-депутат Рады Владимир Олейник, который помнит Вакарчука по работе в парламенте, скептически относится к его политическим перспективам.

«Ему было скучно, и он никогда не выступал. А если ему было скучно, тогда почему ему должно быть интересно сейчас?» — задается в разговоре с «Газетой.Ru» риторическим вопросом Олейник, отмечая, что даже депутатский значок музыкант «носил где-то на уровне брючного ремня».

Со скепсисом Олейник оценивает и перспективы фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь». По его мнению, среди ее депутатов не так много ярких ораторов, которые могут владеть аудиторией. В качестве примера он вспоминает депутатов националистической партии «Свобода», которых «слушали».

Радикальных националистов, подобных депутатам партии «Свобода», в нынешнем составе Рады почти нет. В парламент прошел лишь один депутат от этой политической силы. Однако экс-премьер Украины Николай Азаров опасается, что националистические силы страны, несмотря на поражение, попробуют взять реванш.

По его словам, правые силы могут попытаться «захватить власть и установить еще более кровавый режим». Это может произойти при серьезных промахах команды Зеленского, которая работает «непрофессионально», считает он.

Азаров также отметил, что Порошенко, которому удалось прорваться в Раду, ждет именно такого промаха от действующего президента.

«Расчет Порошенко и всех сил — сделать так, чтобы Зеленский и вся команда провалились», — цитирует Азарова РИА «Новости».

В то же время проблемы появились и у партии самого Порошенко. «Европейская солидарность» набирает всего 8,13% голосов и теряет позиции на внеочередных выборах в Верховную раду. Политическая сила уступила третье место партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, за которую проголосовали 8,18% избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии Украины, обработавшей уже 98% протоколов.