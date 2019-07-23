Президент США Дональд Трамп прокомментировал назначение бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона главой Консервативной партии Британии, а также премьер-министром страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Американский глава заявил, что Джонсон "жесткий" и "умный" человек.
По мнению Трампа, новый премьер-министр Великобритании сделает все, что нужно для страны.
"Борис хорош, и он сделает свою работу", — заявил Трамп.
Он также положительно оценил тот факт, что Джонсона называют "британским Трампом".
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон стал новым премьером Британии.