«Британский Трамп»: президент США обрадовался победе Джонсона

Американский глава заявил, что Джонсон "жесткий" и "умный" человек.

По мнению Трампа, новый премьер-министр Великобритании сделает все, что нужно для страны.

"Борис хорош, и он сделает свою работу", — заявил Трамп.

Он также положительно оценил тот факт, что Джонсона называют "британским Трампом".

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон стал новым премьером Британии.