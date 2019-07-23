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«Британский Трамп»: президент США обрадовался победе Джонсона 

Газета.Ru + ещё 2 53 минуты назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп прокомментировал назначение бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона главой Консервативной партии Британии, а также премьер-министром страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Американский глава заявил, что Джонсон "жесткий" и "умный" человек.
По мнению Трампа, новый премьер-министр Великобритании сделает все, что нужно для страны.
"Борис хорош, и он сделает свою работу", — заявил Трамп.
Он также положительно оценил тот факт, что Джонсона называют "британским Трампом".
Ранее сообщалось, что Борис Джонсон стал новым премьером Британии.
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В мире , Европа , США , Борис Джонсон , Дональд Трамп , Консервативная партия
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