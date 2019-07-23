Пока вы не уснули: Запад испугался новой Украины 

Помирится с Россией? Запад боится новой Украины
Украина может пойти на сближение с Россией, что представляет опасность для Европы, сообщают немецкие СМИ. По мнению журналистов, среди электората партии «Слуга народа» Владимира Зеленского много людей с пророссийскими взглядами. Если украинская власть пойдет на компромисс с Москвой, то это «приведет к усилению давления» со стороны РФ.
Польша сделала выбор между РФ и Германией
Польша пригласила Германию отметить 80-летие начала Второй мировой войны, но не позвала Россию, следует из информации, предоставленной РИА Новости пресс-службой президента Польши.
Избран новый премьер-министр Великобритании
Бывшего мэра Лондона Бориса Джонсона избрали на пост главы британской Консервативной партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию от правящего комитета партии.
Для Зеленского пришло время испытания Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский, получив власть в стране после проведения парламентских выборов, чтобы оправдать доверие избирателей, вынужден будет пойти на переговоры с Россией по Донбассу, которые независимо от результата поставят главу государства в затруднительное положение, сообщает «Взгляд».
Киевский суд запустил взыскание денег с России
Апелляционный суд Киева признал решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты Ощадбанком активов в Крыму и выдал лист для его исполнения на Украине.
Россиян оставят без платежных терминалов
Некоторые регионы России могут остаться без платежных терминалов. Это связано с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике (ККТ), предположил начальник правового управления Ассоциации банков России (АБР) Сергей Клименко. Его слова приводит РИА Новости.
Перестройка без конца: «Спартак» не ждет ничего хорошего
Московский «Спартак» объявил о продаже плеймейкера Софьяна Ханни в катарскую «Аль-Гарафу». Трансфер оценивается в те же €8 млн, за которые алжирец полтора года назад был куплен у бельгийского «Андерлехта». На смену полузащитнику в ближайшие дни может прийти уругваец из голландского ПСВ Гастон Перейро.
В России захотели уменьшить размер парковочных мест
Виталий Аньков / РИА Новости
Эксперты Росстандарта предложили сделать машино-места для парковки на российских улицах сделать уже в ширину и короче в длину в среднем на полметра, сообщают «Известия». Таким образом специалисты планируют увеличить количество платных и бесплатных парковочных мест, а также вынудить россиян пересесть с джипов на малолитражки.
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный приток населения в Россию за январь-апрель 2019 года обновил десятилетний максимум. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Института Гайдара и РАНХиГС.
Число жертв пожара в детском лагере возросло
Число жертв пожара в лагере в Хабаровском крае выросло до трех. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.