СМИ сообщили о вызове Кличко на допрос

Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в государственное бюро расследований, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.

По информации портала, политику вручили повестку по делу о земельных махинациях.

Отмечается, что допрос назначен на ближайшую пятницу.

Ранее "Страна.ua" сообщила, что Бюро начало расследование по заявлению о возможном совершении Кличко преступления. Подробности инкриминируемого ему дела не сообщаются.

Фигурантом нескольких уголовных дел на Украине сейчас также проходит бывший президент страны Петр Порошенко . Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, в узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", а также в фальсификациях документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства.

В отношении Порошенко и его команды возбуждено 11 уголовных дел. На прошлой неделе он не явился на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском".