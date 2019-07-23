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СМИ сообщили о вызове Кличко на допрос 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэра Киева Виталия Кличко вызвали на допрос в государственное бюро расследований, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники.
По информации портала, политику вручили повестку по делу о земельных махинациях.
Отмечается, что допрос назначен на ближайшую пятницу.
Ранее "Страна.ua" сообщила, что Бюро начало расследование по заявлению о возможном совершении Кличко преступления. Подробности инкриминируемого ему дела не сообщаются.
Фигурантом нескольких уголовных дел на Украине сейчас также проходит бывший президент страны Петр Порошенко. Его подозревают в злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", в госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, в узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", а также в фальсификациях документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства.
В отношении Порошенко и его команды возбуждено 11 уголовных дел. На прошлой неделе он не явился на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем от продажи завода "Кузница на Рыбальском".
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Комментарии
В мире , Украина , Виталий Кличко , Петр Порошенко , Киев
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